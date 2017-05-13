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  3. 13 Mayıs 2017 16:45

Hastanede ölen kardeşten 1 saat sonra diğer kardeşi traktör ezdi

Aydın'ın Söke ilçesinde hastanede ölen yaşlı kadının kız kardeşi, 1 saat sonra traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı
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Hayatını yürüme engelli 3 çocuğuna adayan anne herkese örnek oldu
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Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
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