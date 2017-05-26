  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2017 13:45

Hastanede resim sergisi

İSTANBUL Cerrahi Hastanesi, "Art in Hospital" adını verdikleri proje ile hastane içerisinde resim sergisi açtı.

Video Galeri
Alev alan elektrik saati, bina sakinlerini sokağa döküldü
Alev alan elektrik saati, bina sakinlerini sokağa döküldü
Video Galeri
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlık ayağı masaya yatırıldı
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlık ayağı masaya yatırıldı
Video Galeri
Samsun Cezaevinde nefes kesen tatbikat
Samsun Cezaevinde nefes kesen tatbikat
Video Galeri
Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e ''özledik'' mesajı sosyal medyayı karıştırdı
Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e ''özledik'' mesajı sosyal medyayı karıştırdı
Video Galeri
Uçakta verdikleri konserin etkisi büyük oldu
Uçakta verdikleri konserin etkisi büyük oldu
Video Galeri
Diyanette FETÖ Operasyonu
Diyanette FETÖ Operasyonu