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Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, doktor Ekrem K.'yi silahla başından yaralayıp, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

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