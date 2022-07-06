Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 16:35 Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, doktor Ekrem K.'yi silahla başından yaralayıp, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c58fabf40012284a7f4a57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar'' Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: ''Bu cehalettir'' Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi Kurban Bayramı da gurbetçilerin bayramı oldu! Burası Edirne! Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar