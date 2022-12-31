Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar! Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar! 31 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:30 Elazığ'da özel bir hastanede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b02b5f04f22a1234660863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı AVM'de tekme tokat, saç saça baş başa kavga! Ortalık savaş alanına döndü Tanesini 35 bin dolardan satıyor... İşte ünlülerin tespihçisi! Erdoğan'dan 2022 bilançosu ile yeni yıl mesajı S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar 12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti İstanbul'da dehşet! Ücret kavgasında yolcu taksiciyi vurdu Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var