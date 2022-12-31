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  4. Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar!

Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar!

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Elazığ'da özel bir hastanede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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