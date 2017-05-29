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  3. 29 Mayıs 2017 13:45

Hastanede tedavi gören hastaya silahlı saldırı

Adıyaman’da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören bir şahıs yeniden silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

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