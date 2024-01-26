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Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale

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Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

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