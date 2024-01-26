Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 08:45 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 08:45 Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b347012c0a9d2eb3088b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Boşandığı eski eşini iş çıkışında bıçakladı Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi