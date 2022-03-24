  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı

Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı

İstanbul’da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı
Sisi Seyhan Soylu'dan, canlı yayında Bahar Candan’a seri küfür
Okulda ''taciz'' dehşeti! Öğretmen gözaltında!
Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti!
Ankara’da adliye binasına silahlı saldırı
Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...
TOGG üretim tesisinden yeni görüntüler! Robotlar provalara başladı