Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 09:10 İstanbul’da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c0b512dc7390a4900b647" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı Sisi Seyhan Soylu'dan, canlı yayında Bahar Candan’a seri küfür Okulda ''taciz'' dehşeti! Öğretmen gözaltında! Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! Ankara’da adliye binasına silahlı saldırı Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi... TOGG üretim tesisinden yeni görüntüler! Robotlar provalara başladı