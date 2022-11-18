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Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada

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Şanlıurfa’da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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