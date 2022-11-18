Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada 18 Kasım 2022 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 18 Kasım 2022 Cuma 13:15 Şanlıurfa’da hastanede karşılaşan husumetli iki aile fertlerinin serum takılan demir çubuklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63775b3de5bc426bf8225d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi Düğünde ''halay'' kavgası: Gelinin elini tutunca kıyamet koptu Özdağ polis kamerasını görünce bombayı patlattı: ''Ooo Süleyman da burada'' Erdoğan'ın ''Akşener'' hamlesi için dikkat çeken iddia Taksim bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı Hiç durmadan dönen koyun sürüsü şaşkına çevirdi İstanbul'u kana bulayan hainin yeni görüntüsü ortaya çıktı Irak'ta büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var