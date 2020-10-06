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  3. 06 Ekim 2020 08:20

Hastaneden çıkan Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldı. Hastaneden yürüyerek çıkan Trump, helikopterle Beyaz Saray'a gitti. Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.

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Antalya'da turistlerle yunusların yürek ısıtan görüntüleri
Antalya'da turistlerle yunusların yürek ısıtan görüntüleri
Video Galeri
İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği
İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği
Video Galeri
Yavuz sondaj gemisi Mersin'e demirledi
Yavuz sondaj gemisi Mersin'e demirledi
Video Galeri
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Video Galeri
Sirkte gösteri yapan ayı terbiyesine saldırdı
Sirkte gösteri yapan ayı terbiyesine saldırdı
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Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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