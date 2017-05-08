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  3. 08 Mayıs 2017 20:45

Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu

Ümraniye’de hastaneden dönen vatandaşın evinde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Binanın çatı katında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken evin sahibi Hasan Beler, çalışmaları üzülerek izledi.

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