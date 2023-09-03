Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanenin acil servisi suyla doldu Hastanenin acil servisi suyla doldu 03 Eylül 2023 Pazar Saat: 15:35 Samsun'da meydana gelen sel felaketinde özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f47d867ca0f203904127c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada 25 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Rus turist sokak ortasında soyundu, polislere zor anlar yaşattı Mide bulandıran görüntüler! Bunları vatandaşa yedireceklerdi Bir şehir sular altında! Sağanak hayatı felç etti