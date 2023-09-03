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Hastanenin acil servisi suyla doldu

Samsun'da meydana gelen sel felaketinde özel bir hastanenin acil servisini su bastı.

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