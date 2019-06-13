Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
13 Haziran 2019 12:20
Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya’da özel bir hastanenin klima ünitesinin bakımı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.45 sırasında Muratpaşa ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanenin C Bloku’nun çatısında klima ünitesinin bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Gaz dolumu sırasında yaşanan patlamada klimanın...