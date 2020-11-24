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  3. 24 Kasım 2020 14:50

Hastanenin önünde korkutan test kuyruğu

Tüm Türkiye’de yeniden artan koronavirüs vakaları sonrası Adana'da koronavirüs testi yaptırmak isteyenler devlet hastanelerinin önünde sıraya girdi.

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