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  3. 20 Mayıs 2020 09:50

Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sancısı tutan Gülçin Kahraman, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı.

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