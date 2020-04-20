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  3. 20 Nisan 2020 11:25

Hastaneye ücretsiz hasta taşıyan taksiciye sağlık çalışanlarından sürpriz

İspanya’da bir taksi sürücüsünün birçok hastayı ücretsiz şekilde hastaneye ulaştırdığını öğrenen sağlık çalışanları, taksi çağırmış gibi yaparak kendisini alkışlarla karşıladılar

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