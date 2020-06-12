  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Haziran 2020 16:40

Hastaya hakaret yağdıran doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen olayda ameliyat olan bir hastanın soru sormasına sinirlenen doktor, hastaya ve yakınlarına hakaret yağdırdı.

Video Galeri
ABD'de bir George Floyd vakası daha ortaya çıktı!
ABD'de bir George Floyd vakası daha ortaya çıktı!
Video Galeri
Bakanlık ifşa etti: İşte sahte ürün satan firmalar ve ürünleri
Bakanlık ifşa etti: İşte sahte ürün satan firmalar ve ürünleri
Video Galeri
Bugün bir kahramanımız daha oldu! O kahraman kamerada
Bugün bir kahramanımız daha oldu! O kahraman kamerada
Video Galeri
Ankara'da dehşet anları! Sel sularında böyle sürüklendi
Ankara'da dehşet anları! Sel sularında böyle sürüklendi
Video Galeri
İSKİ, ''Riva Deresi'ni kirletiyorlar'' yalanını çökertti!
İSKİ, ''Riva Deresi'ni kirletiyorlar'' yalanını çökertti!
Video Galeri
Noterlere akın var! Krediyi alan soluğu orada aldı
Noterlere akın var! Krediyi alan soluğu orada aldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM