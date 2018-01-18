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  3. 18 Ocak 2018 11:27

Hastayı sedyeden düşürmüşlerdi... Yeni gelişme !

İzmir'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan yaşlı hastanın sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili idari işlem başlatıldı. Olay anına ait görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

Bilgin Pro
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