Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastayla konuşularak yapılan ameliyatta, 8 organı çıkarıldı Hastayla konuşularak yapılan ameliyatta, 8 organı çıkarıldı 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:01 Antalya'da kanser hastası Cevdet Taşar (52), uyutulmadan ameliyat edildi, 6 saatte 8 organı çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619775dfa594c701a33ab8df" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu