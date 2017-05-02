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  3. 02 Mayıs 2017 23:50

Hatalı dönüş kaza yaptırdı

Hatalı dönüş kaza yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Video Galeri
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Video Galeri
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
Video Galeri
Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
Video Galeri
Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Video Galeri
Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
Video Galeri
Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada
Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada