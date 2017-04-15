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  3. 15 Nisan 2017 14:20

Hatalı park eden adama böyle ders verdiler

Hatalı park eden adama böyle ders verdiler.

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Başbakan Binali Yıldırım Evet Çadırını ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Evet Çadırını ziyaret etti
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Referandum sandıkları kuruldu
Referandum sandıkları kuruldu
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Kayıp işçi bulunamıyor
Kayıp işçi bulunamıyor
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Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu
Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu
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Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!.. O anlar kamerada!
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!.. O anlar kamerada!
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Beşiktaş'ın Divan Başkanlığı seçiminde olay!
Beşiktaş'ın Divan Başkanlığı seçiminde olay!