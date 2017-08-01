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  3. 01 Ağustos 2017 23:45

Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi: 11 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hatalı solama yapan otomobilin sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

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