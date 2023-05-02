Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 02 Mayıs 2023 Salı 12:35 İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridinde seyreden 2 motosikletli, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450d95e2008b00c1c05ac73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın Uzaklaştırma kararı uzak tutamadı! İstanbul'da eski damat dehşeti 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Marmaray'da intihar girişimi