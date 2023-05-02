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  4. Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi

Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi

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İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridinde seyreden 2 motosikletli, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı.

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