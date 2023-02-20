Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi Hatay sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 20:30 Güncelleme: 20 Şubat 2023 Pazartesi 20:30 Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem daha meydana gekdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f3ae2e4f3d7a64856fcf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var