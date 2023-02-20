Hatay sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem daha meydana gekdi.

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