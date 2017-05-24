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  3. 24 Mayıs 2017 00:45

Hataya fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Hatay’da yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi.

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Filistinli anneler İsrail hapishanelerindeki çocukları için eylem yaptı
Filistinli anneler İsrail hapishanelerindeki çocukları için eylem yaptı
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Bakırköyde çarpışan otomobillerden biri metrobüs yoluna daldı: 1 yaralı
Bakırköyde çarpışan otomobillerden biri metrobüs yoluna daldı: 1 yaralı
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Kadıköyde dev operasyon!
Kadıköyde dev operasyon!
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Şüpheli çantadan asma yaprağı çıktı
Şüpheli çantadan asma yaprağı çıktı
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Cübbeli Ahmet Hoca: Dinler arası diyalog şirktir
Cübbeli Ahmet Hoca: Dinler arası diyalog şirktir
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Deprem uzmanından korkutan tahmin
Deprem uzmanından korkutan tahmin