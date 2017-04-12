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  3. 12 Nisan 2017 10:20

Hataya şehit ateşi düştü

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hataylı polis memuru Burhan Mercan şehit oldu.

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