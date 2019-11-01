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  3. 01 Kasım 2019 09:15

Hatay’a şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın Hatay Dörtyol'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

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