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  4. Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

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Hatay'da 12 aracın karıştığı kaza sonrası çevreyi alevler sardı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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