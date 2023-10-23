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  4. Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

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Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı.

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