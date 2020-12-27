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  3. 27 Aralık 2020 12:20

Hatay'da 4 farklı noktada yangın!

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasındaki ağaçlık alanda, 4 farklı nokta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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