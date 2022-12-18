Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 18 Aralık 2022 Pazar 21:40 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5e936bf31447ac07f7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Adana'daki at yarışında feci kaza Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama