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Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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