Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 07:40 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654c62b381683136282797a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fıkra gibi olay! Bu yola giren lastikçiye uğramadan gitmiyor Doğalgaz faturalarını yüzde 40 hafifleten yöntem Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Enkazlar onun üretim alanı oldu AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı