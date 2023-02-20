  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem kameralara böyle yansıdı...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu
Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü
Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü
Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı
Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada
Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister!
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi
Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı
Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var