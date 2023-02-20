Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 20:45 AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem kameralara böyle yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f3b1b2540280735c7bf543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var