Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem kameralara böyle yansıdı...

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