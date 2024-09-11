Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay’da büyük orman yangını Hatay’da büyük orman yangını 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:35 Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e12c2e9d1a1aa5570af577" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polise silahlı saldırı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı