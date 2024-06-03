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  4. Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü

Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü

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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da bu sefer de "terör" paniği yaşandı. Bir lokantada bomba gibi patlayan tüp nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken patlama büyük yıkıma yol açtı.

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