Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 07:50 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 07:50 Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da bu sefer de "terör" paniği yaşandı. Bir lokantada bomba gibi patlayan tüp nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken patlama büyük yıkıma yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d4b9d4f73929c21052bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti Yenilenen seçimlerde eşinin yerine aday oldu ve kazandı Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi...