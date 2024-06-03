Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da bu sefer de "terör" paniği yaşandı. Bir lokantada bomba gibi patlayan tüp nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken patlama büyük yıkıma yol açtı.

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