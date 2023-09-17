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  4. Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı

Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı

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Hatay'da 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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