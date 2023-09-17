Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 22:00 Hatay'da 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65074cccf1da475b3f5aa7d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti