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  3. 27 Ekim 2020 11:20

Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerden biriyle çıkan çatışma ve üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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