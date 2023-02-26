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  4. Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!

Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!

Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

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