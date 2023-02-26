Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 10:00 Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fb0390a8a1fb3b27272023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar