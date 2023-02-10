Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 21:05 Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e687610c6a2e2c816c1e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”