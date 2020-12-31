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  3. 31 Aralık 2020 17:10

Hatay'da ele geçirildi! Genetiği değiştirilmiş...

Hatay'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 bin ton genetiği değiştirilmiş, Türk Gıda Kodeksi’ne uyumsuz pirinç ele geçirilirdi.

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