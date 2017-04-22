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  3. 22 Nisan 2017 15:20

Hatayda facia ucuz atlatıldı

Hatay’da mahalle içerisinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

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Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar
Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar
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Beylikdüzü'nde 23 Nisan kutlamalarında Survivor yarışması
Beylikdüzü'nde 23 Nisan kutlamalarında Survivor yarışması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Menderesin anıtmezarında bakım çalışması yapıldı
Menderesin anıtmezarında bakım çalışması yapıldı
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Irak uçakları, Telaferi bombaladı
Irak uçakları, Telaferi bombaladı
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Eşini ve dolapta yakaladığı eşinin aşığını bıçakladı
Eşini ve dolapta yakaladığı eşinin aşığını bıçakladı