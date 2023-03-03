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  4. Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı!

Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı!

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar devrildi.

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