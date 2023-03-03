Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı! Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı! 03 Mart 2023 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 03 Mart 2023 Cuma 12:45 Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6401c1bebb729d67f5259523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a tarihi çağrı e-Devlet EYT başvuru bölümü açıldı İstanbul'da dehşet anları! Kadını durdurmak için taksiye çarptı İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü İstanbul'da patlama! Akılalmaz hırsızlık kamerada! Cinsel organına sakladı Depremin yıkamadığı ilçe! 60-70 senelik evlerde çizik bile yok Her yerdeler! Köyleri istila eden tırtıllar vatandaşın kabusu oldu TEM'de 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var