Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:21 Hatay'da uzaklaştırmak istedikleri yılan, araçlarına giren vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d5d214c5540c6b501e953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı