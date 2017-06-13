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  3. 13 Haziran 2017 10:45

Hatayda ipek böcekçiliği yaşatılıyor

Hatay'da unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği, Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evleri'nde yaşatılıyor.

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Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
Mendil satan çocukların, D-100 karayolundaki tehlikeli yürüyüşü
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Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
Havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı
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Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
Denizlide trafikte pes dedirten görüntü
Video Galeri
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu
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Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
Pendikte cep telefonu hırsızlığı kamerada
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500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı
500 polisle bin çadırda 5 bin kişi arandı