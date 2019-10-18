  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Ekim 2019 10:25

Hatay'da işçi midibüsü ile TIR çarpıştı: 20 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Video Galeri
İzmir'de köpek balığı karaya vurdu
İzmir'de köpek balığı karaya vurdu
Video Galeri
Bir ayda 3 evi yanan ailenin şimdi de elbiseleri kendi kendine yanıyor
Bir ayda 3 evi yanan ailenin şimdi de elbiseleri kendi kendine yanıyor
Video Galeri
Marmaray seferlerinde aksama
Marmaray seferlerinde aksama
Video Galeri
MHP'li Özkan'ın canlı yayındaki mektup tepkisi olay oldu
MHP'li Özkan'ın canlı yayındaki mektup tepkisi olay oldu
Video Galeri
Kuruluş Osman bomba gibi geliyor
Kuruluş Osman bomba gibi geliyor
Video Galeri
Teslim olan YPG'li teröristten itiraf
Teslim olan YPG'li teröristten itiraf
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM