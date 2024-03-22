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Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı!

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Samandağ'da seçim çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir saldırı girişimi gerçekleştirildi.

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