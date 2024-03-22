Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı! 22 Mart 2024 Cuma Saat: 20:20 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 20:20 Samandağ'da seçim çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir saldırı girişimi gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fdbdebdb23fcc66f0230a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak sonrası kara yolunu su bastı Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı İETT otobüsünde yumruk yumruğa kavga Kreşte eğitmen şiddeti kamerada! Minik çocuk ölümden döndü Cübbeli Ahmet İsmailağa cematini tehdit etti: ''Bildiklerimi anlatacağım!''