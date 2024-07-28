Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 15:36 Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a63b4f241bae02b607c8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi