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  4. Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı

Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen evlere sıçradı.

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