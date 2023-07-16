Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 17:05 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 17:05 Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b3f9247973ac0f0c7c8853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı