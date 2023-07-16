  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı

Güncelleme:

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler
İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti
Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi
Ankara'da dehşete düşüren görüntüler
Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu
İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı