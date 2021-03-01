Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da peş peşe 3 hortum! Hatay'da peş peşe 3 hortum! 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 20:15 Türkiye'de dünyanın en uzun kumsallarından birine ev sahipliği yapan Hatay kıyıları bu sefer korku dolu anlara sahne oldu. Denizde peş peşe beliren 3 hortum büyük paniğe yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d2129a24b2645367366ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!