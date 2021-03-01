Hatay'da peş peşe 3 hortum!

Türkiye'de dünyanın en uzun kumsallarından birine ev sahipliği yapan Hatay kıyıları bu sefer korku dolu anlara sahne oldu. Denizde peş peşe beliren 3 hortum büyük paniğe yol açtı.

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