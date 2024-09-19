Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da peş peşe hortum paniği kamerada Hatay'da peş peşe hortum paniği kamerada 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 13:35 Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağışın ardından denizde çıkan iki ayrı hortum kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ebfe84a82101e3cc097803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı İzmir'de 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahiti bulundu MSB'den ''2 milyon göçmen'' açıklaması İstanbul'da kahreden kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Türkiye'nin üçüncü büyük dağına mevsimin ilk karı düştü Makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı Marmara Denizi'ne hayat öpücüğü: Oksijen seviyesi böyle artırılacak Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Marmaris'te orman yangınlarında küle dönüşen alanların son hali görüntülendi